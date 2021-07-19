الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب العراقى»: تفجير مدينة الصدر إثبات لوحشية الإرهاب

رئيس النواب العراقي
رئيس النواب العراقي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، أن تفجير مدينة الصدر إثبات لوحشية الإرهاب.

وقال الحلبوسي، في تغريدة له على "تويتر"، إن "الإرهاب يستهدف فرحة العراقيين وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك ليثبت وحشيته تجاه شعبنا الصابر"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وشدد الحلبوسي على ضرورة المحاسبة وإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئًا في قواطع المسئولية طوال السنوات السابقة، مؤكدًا عدم تمرير هذه الخروقات من دون مساءلة حقيقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين باعتداء إرهابي بعبوة ناسفة استهدفت سوق الوحيلات بمدينة الصدر، فيما أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول صدور أمر من القائد العام بتوقيف أمر القوة الماسكة لموقع الانفجار.

فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية اعتقال 6 مطلوبين أمنيًا بينهم انتحاري، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليًا وفق القانون.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 6 أهداف مطلوبين وفق المادة 4/ 1 إرهاب، من بينهم 4 مطلوبين إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك".

وأضافت أنه "من خلال اعترافات المتهمين تبين أنهم قاتلوا ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها، وبعد التعمق بالتحقيق تبين أن من بين المتهمين مطلوبين اثنين إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وصلاح الدين ضمن قاعدة بيانات عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل ضمن الإرهابيين الانتحاريين".

العراق انفجار مدينة الصدر النواب العراقي الحلبوسي

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وائل لطفي

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