النواب العراقى: استهداف الإرهابيين المتكرر لمدينة الصدر دليل على كفرهم ودمويتهم

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، القيادات الأمنية لوقفة جادة لمنع تكرار استهداف مدينة الصدر، محذراً من استغلال المجاميع الإرهابية المرحلة التي يمر بها البلد.

وقال الكعبي في بيانه اليوم "نستنكر الإعتداء الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في سوق الوحيلات بمدينة الصدر، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

وتابع الكعبي: "علينا الحذر والانتباه الى المخططات التي بدأت العصابات الإرهابية بتنفيذها مؤخراً من حيث توقيت الهجمات واستغلالهم الأوقات والأماكن التي يتواجد فيها أكبر عدد من الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ لكي تكون حجم الآلام أكبر وأعمق" لعن الله من يقف وراء ذلك ولعن الله الفاسدين"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وأضاف أن "الاستهداف المتكرر لمدينة الصدر الكريمة وبعض المناطق الأخرى من بغداد من قبل عصابات الجهل والضلال هو برهان واضح على عجز هذه العصابات، ودليل على كفرها ودمويتها، وبذات الوقت نستغرب من عدم تأمينها أمنياً، والسماح بتكرار هذه الهجمات"، مخاطباً "القيادات الأمنية العليا "ألا تستحق مدينة الصدر مدينة التضحيات والإباء والبطولة والنخوة والشهامة لوقفة جادة لمنع تكرار استهداف أبريائها وأسواقها الشعبية !!؟".

وحذر الكعبي قيادات الأجهزة الأمنية والاستخبارية من مغبة استغلال المرحلة التي يمر بها البلد من قبل المجاميع الإرهابية والمنفذين أيضاً للأجندات التي لا تريد للعراق الاستقرار والخير، عبر تكثيف هجماتهم واختيار مناطق حساسة تؤجج الرأي العام واثارة الفتن لا سمح الله"، معرباً عن خالص تعازيه لذوي الشهداء، سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين باعتداء إرهابي بعبوة ناسفة استهدفت سوق الوحيلات بمدينة الصدر، فيما أعلن المتحدث باسم مكتب العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول صدور أمر من القائد العام بتوقيف آمر القوة الماسكة لموقع الانفجار.