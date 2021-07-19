الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادًا لاستقبال الأضاحي

«مجازر بورسعيد» تستقبل 500 رأس ماشية خلال 48 ساعة

مجازر بورسعيد
مجازر بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، بأن مجازر المحافظة الآلية واليدوية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب المحافظة استقبلت اليوم وأمس 500 رأس ماشية تم ذبحهم بعد إجراء الكشف الظاهرى على الماشية بأنواعها "أبقار وجاموس وأغنام وماعز"، إضافة إلى إجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أى أمراض.

أضاف المحافظ بأن هناك متابعة مستمرة من الطب البيطري بكافة المجازر لاستقبال الماشية، وتقديم الخدمات للجزارين والأهالى ومن خلال الكشف على اللحوم والماشية.

وشدد المحافظ على القائمين علي المجازر باتباع الاجراءات الاحترازية أثناء عمليات الذبح والتخلص الفوري من بقايا الذبح وعدم تراكمها.

وأعلن محافظ بورسعيد استمرار الحملات علي الأسواق والمخابز والقطاعات الخدمية والتى يتردد عليها المواطنون، تزامنا مع حلول عيد الأضحى.

وتابع المحافظ من خلال غرفة عمليات المحافظة جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعدادًا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى طوال أيام العيد، مؤكدًا توافر الصرف والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديلة فى حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر، حفاظًا على سلامة اللحوم  أثناء عمليات الذبح.

شدد على رئيس حي الجنوب، بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجازر، فضلاً عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجى قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كل فى نطاقه، للتأكد من تكثيف أعمال النظافة، مناشدًا المواطنين الالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئى وانتشار الأمراض والأوبئة.

اعلن استقبال حظائر منطقة القابوطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

نجم إفريقى على أعتاب الزمالك.. 300 ألف دولار تحسم الصفقة

الحكومة تنفى انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه