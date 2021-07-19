«مجازر بورسعيد» تستقبل 500 رأس ماشية خلال 48 ساعة

استعدادًا لاستقبال الأضاحي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، بأن مجازر المحافظة الآلية واليدوية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب المحافظة استقبلت اليوم وأمس 500 رأس ماشية تم ذبحهم بعد إجراء الكشف الظاهرى على الماشية بأنواعها "أبقار وجاموس وأغنام وماعز"، إضافة إلى إجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أى أمراض.

أضاف المحافظ بأن هناك متابعة مستمرة من الطب البيطري بكافة المجازر لاستقبال الماشية، وتقديم الخدمات للجزارين والأهالى ومن خلال الكشف على اللحوم والماشية.

وشدد المحافظ على القائمين علي المجازر باتباع الاجراءات الاحترازية أثناء عمليات الذبح والتخلص الفوري من بقايا الذبح وعدم تراكمها.

وأعلن محافظ بورسعيد استمرار الحملات علي الأسواق والمخابز والقطاعات الخدمية والتى يتردد عليها المواطنون، تزامنا مع حلول عيد الأضحى.

وتابع المحافظ من خلال غرفة عمليات المحافظة جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعدادًا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى طوال أيام العيد، مؤكدًا توافر الصرف والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديلة فى حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر، حفاظًا على سلامة اللحوم أثناء عمليات الذبح.

شدد على رئيس حي الجنوب، بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجازر، فضلاً عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجى قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كل فى نطاقه، للتأكد من تكثيف أعمال النظافة، مناشدًا المواطنين الالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئى وانتشار الأمراض والأوبئة.