جو بايدن يتهم الصين بـ«حماية» منفذى الهجمات السيبرانية

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، السلطات الصينية بـ"حماية" منفذي الهجمات السيبرانية التي تستهدف شركات، وحتى "تأمين وسائل لهم لتنفيذها".

وقال بايدن، على هامش خطاب في البيت الأبيض: "ما أفهمه أن الحكومة الصينية، كما في روسيا، لا ترتكب (الهجمات الإلكترونية) بل تحمي من ينفذونها وربما حتى تؤمن لهم الوسائل لتنفيذها".

ألقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الإثنين باللوم على الصين في بيانات متزامنة، لقرصنة ضخمة نفذت في مارس ضد خدمات تبادل الرسائل التابعة لمجموعة مايكروسوفت.

كان عملاق التكنولوجيا قد اتهم مجموعة قراصنة مرتبطين ببكين تسمى "هافنيوم".

وبذلك تنضم الصين إلى روسيا، التي تتهمها الولايات المتحدة بانتظام بغض الطرف عن أفعال قراصنة المعلوماتية الروس.

وأصبحت العلاقات الصعبة أصلًا بين واشنطن وبكين أكثر توترًا منذ بداية الصيف.

وحذرت واشنطن الشركات العاملة في هونغ كونغ بعد فرض بكين قيودًا تستهدف هذا المركز المالي التاريخي.

كذلك، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح فرض حظر على المنتجات من مقاطعة شينجيانغ الصينية على خلفية إدانة التجاوزات التي ترتكبها بكين بحق أقلية الأويغور المسلمة.