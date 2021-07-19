أشرف عبدالغفور «الجد الأكبر الصوفي» في مسلسل «السيدة زينب»

يشارك الفنان أشرف عبد الغفور في بطولة مسلسل “السيدة زينب” والذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وكشف مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" أن أشرف عبد الغفور يشارك في الحلقات الأولى من العمل ويجسد دور الجد الأكبر لعائلة زوج الفنانة سوسن بدر ضمن الأحداث، مشيرا إلى أنه سيظهر في دور شيخ صوفي، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق بحي السيدة زينب.

وحصل صناع مسلسل “السيدة زينب” على أجازة طوال أسبوع عيد الأضحى المبارك ومن المقرر استئناف التصوير فور انتهاء موسم العيد وعودة أبطال العمل من عطلتهم الصيفية.

وصور المخرج محمد النقلي مشاهد العمل خلال الفترة الماضية في ديكورات مختلفة بين فيلا بنطقة شبرامنت، وفي الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويواصل السيناريست أحمد صبحي كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبد المغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجار التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.