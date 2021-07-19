محافظ بورسعيد يستقبل والد الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامي

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، والد الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامي بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم المحافظ واجب العزاء لوالد الشهيد داعيا الله أن يتغمد الشهيد برحمته ويدخله فسيح جناته ويكتبه من الشهداء.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأسرة الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامي بمناسبة عيد الأضحىالمبارك ، داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان والرضا بقضاء الله، مؤكدا أن الشهيد عبد الله الحمامي لقى ربه أثناء تأدية عمله وندعو أن يكتبه الله من الشهداء.

وقال إن الشهيد عبد الله كان مثالا للضابط المخلص لوطنه والذي يتفانى في أداء عمله، ويتمتع بقدر كبير من المحبة والاحترام من زملاءه والمحيطين به.

وكان المحافظ قد أصدر قرارا بإطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامي على إحدى مقرات إدارة مرور بورسعيد مقدما العزاء لجميع أفراد الشرطة بإدارة مرور بورسعيد، وداعيآ الله أن يحفظ أبناءنا من أفراد الشرطة، وأن ينعم على الوطن بالأمن والاستقرار الدائم.