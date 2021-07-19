الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني يهنئ الرئيس بالعيد: يهل علينا بالإنجازات تحت قيادتكم

سيد الكرماوي
سيد الكرماوي

هنأ سيد الكرماوي، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحى.

وقال الكرماوي، في برقية التهنئة، إن العيد هذا العام له طعم مختلف في صدور المصريين جميعًا، لأنه يأتي في ذكرى مرور 7 سنوات كاملة، على حكم الرئيس البلاد، ومشاهدة ملايين المصريين طوال السنوات الماضية حجم انجازات وتعمير وبناء لم تشهده مصر من قبل.

وأكد عضو النواب أن الإنجازات المصرية في مجال الزراعة والصناعة والتصدي للجائحة، وتعزيز البنية التحتية المصرية ونشر التعليم وتعزيز القطاع الصحي، تُسعد ملايين المصريين، وتؤكد للجميع أن البلاد على الطريق الصحيح وأن قيادتها السياسية الرشيدة قادرة على حماية مقدراتها والتصدي لكل الأطماع الخارجية في مصر، مشددًا على أن مقارنة الأوضاع في مصر بما هو موجود في باقي البلاد العربية يكشف الفرق التام بين الاستقرار والأمن في البلاد وبين الفوضى في العديد من الدول العربية.

واختتم  نائب السويس:"عيد سعيد مبارك على ملايين المصريين ووطن يتقدم للأمام تحت ظل قيادة قوية واعية ممثلة في الرئيس السيسي".

سيد الكرماوي مجلس النواب احتفالات عيد الأضحى المبارك إنجازات الرئيس السيسي مصر

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