مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل تاجر بالرصاص في البدرشين

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهم بقتل تاجر دواجن بإطلاق النار عليه في البدرشين جنوب الجيزة.

وتلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق، وانتقل رجال المباحث على الفور إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه تاجر دواجن تعرض لإطلاق نار.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن صديق المجني عليه "تاجر"، وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتهز توجه الضحية لشراء كمية من الدواجن، وبحوزته مبلغ مالي، أطلق النار عليه، واستولى على المبلغ المالي وفر هاربا.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.