«الداخلية السعودية»: ضبط مخالفين حاول الدخول لمشعر عرفات

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم، أنهم يواصلون مهامهم في إدارة تنظيم الحج وفق ما تم الاستعداد له.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنه تم رصد عدة محاولات للدخول لمشعر عرفات من قبل مخالفين وتم ضبطهم وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

‏‎من جهته أكد متحدث وزارة الحج والعمرة ان المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الحج والعمرة في ظل جائحة كورونا، كما أوضح متحدث وزارة الصحة السعودية خلال المؤتمر انه لم يتم رصد أي أمراض وبائية بين الحجاج.

وزير الداخلية السعودي يتابع مناسك الحج

وشدد وزير الداخلية السعودي، رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير السعودي، سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، حيث اجتمع مع قيادات أمن الحج، لمتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام.

وجرى، خلال الاجتماع - استعراض المراحل الحالية من خطط أمن الحج، واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

بدوره، تفقد وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، سير العمل بالمراكز الإعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتغطية مناسك الحج لهذا العام، التي تضم التجهيزات التقنية والكوادر الإعلامية المتخصصة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بما ينعكس على مجهودات المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن حتى ينعمون بحجٍ آمن ومستقر.

واستهل القصبي زيارته التفقدية بالمركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة واستمع لشرح مفصل عن أعمال المركز والخدمات التي يقدمها، من أخبار وتقارير وإجراء لقاءات صحفية وتلفزيونية تدعم احتياجات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير تقنيات الاتصال الرقمية التي تعينهم في إنجاز مهام تغطياتهم المختلفة عن أعمال الحج.

وتفقد الدكتور ماجد القصبي مقر غرفة العمليات الإعلامية ومقر المؤتمر الصحفي، حيث استمع لشرح وافٍ عن الخدمات التي تقدمها الغرفة، كما زار مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع والوقوف على استعداداتهم، واطلع على التجهيزات الفنية لهيئة الإذاعة والتلفزيون في مسجد نمرة، وتفقد مقر وزارة الإعلام بمنى واطلع على التجهيزات المتوفرة للمنظومة، وعلى استديو جسر الجمرات التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.