9 نصائح للتغلب على عسر الهضم

يشتكي الكثير من الأشخاص من مشكلة عسر الهضم وإصابتهم بالإمساك بسبب قيامهم بالعديد من العادات الغذائية الخاطئة مثل الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة أو النوم مباشرة بعد الأكل أو قلة شرب الماء.

من جانبه، قدم الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، لـ"الدستور" عدة نصائح للتغلب على عسر الهضم وهي كالآتي.



- منقوع الزنجبيل:

يمكن شرب منقوع الزنجبيل الساخنلانه يعمل على تنشيط حركة الأمعاء والهضم تقطع شرائح الزنجبيل في كوب من الماء المغلي ويتم تناوله بعد تناول وجبة دسمة.

- الألياف الطبيعية:

يمكن الاكثار من تناول الألياف الطبيعية لان قلة الألياف الطبيعية في الجسم يؤدي إلى إمكانية حدوث مشاكل كثيرة في الهضم بصورة متكررة، لذلك يجب الحرص على الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمكسرات ولكورن فليكس.

- شاي الأعشاب:

يفضل تناول شاي البابونج والنعناع على معدة فارغة في الصباح أو قبل النوم أو بعد الانتهاء من تناول وجبة دسمة.

- الماء:

يجب تناول كميات كبيرة من الماء ليس هناك طريقة أفضل من تناول كميات كبيرة من الماء للوقاية من عسر الهضم والإمساك فقلة تواجد الماء في الجسم يمنع سهولة مرور المواد الغذائية بالمعدة وهضمها. لذلك يجب تناول ما لا يقل عن ٨ أكواب من الماء يوميا لضمان الحفاظ على ترطيب الجسم.

- الزبادي:

تناول الزبادي يساعد على تنشيط البكتيريا الحية الموجودة في المعدة والتي تساعد الجهاز الهضمي في القيام بوظيفته بصورة طبيعية لذلك في حالة الشعور بعسر الهضم أو الإنتفاخ، يجب تناول كوب من الزبادي الطبيعي.

- ممارسة الرياضة:

يجب ممارسة الرياضة للتخلص من انتفاخ المعدة والإمساك المصاحب لها، فهي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتسهيل عملية الإخراج يمكن مثلا المشي لمدة ٣٠ دقيقة بعد تناول وجبة دسمة للشعور بالراحة.



- التخلص من الدهون:

يجب الحرص على التخلص من الوزن الزائد، فإن الدهون والشحوم الموجودة حول منطقة البطن تشكل ضغط على المعدة مما يجعل الأمر أكثر سوء في حالة التعرض لحالات الإمساك وعسر الهضم.

-الأكلات الخفيفة:

يجب تناول الأكلات الخفيفة والمشوية والأطعمة الخالية من الدهون، فإن تغيير روتين الغذاء اليومي يساعد بشكل كبير على حرق الدهون بصورة طبيعية دون الحاجة لاتباع رجيم.

- مشروب القرفة:

تناول مشروب القرفة من اسرع الحلول لعلاج مشاكل البطن المختلفة، فهو يعالج الإمساك وصعوبة الهضم وآلام المعدة الناتجة عن الطمث ويزيد من معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية.