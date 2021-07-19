بريطانيا تسجل 39950 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت الاثنين 39950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتهم، فيما سجلت أمس 48161 إصابة و25 وفاة.

في سياق متصل، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أمس، أنه تم إعطاء 82.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ218 ألفا و861 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 30 أسبوعا، وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 46ر5 مليون حالة والوفيات 128 ألفا و988.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و24 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.