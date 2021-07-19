إصابة نقيب الأشراف و5 آخرين فى حادث سير بأسوان

قال د.محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفي الجامعي استقبل اليوم السيد الإدريسي، نقيب الإشراف، وعددًا من المصابين إثر تصادم سيارته بسور بنطاق مركز دراو بأسوان.

على الفور، تم تشكيل فريق طبي من إدارة مستشفيات جامعة أسوان مكون من الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة التجميل والعناية المركزة والتخدير والأشعة التشخيصية وبعد عمل الأشعات الأزمة والتحاليل وتبين إصابة نقيب الأشراف بأسوان بكسر فى الفخذ اليمني ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن وتم حجزه بعناية جراحة التجميل.

وأضاف بيان إدارة مستشفي أسوان الجامعى، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية وسرعة تقديم أوجه الرعاية الكاملة تحت إشراف الدكتور شريف حسن فراج، نائب المدير التنفيذي والدكتور عصام أبو المجد، مدير الجراحة بالمستشفي الجامعي.

أشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة: عادل عباس محمد، ٣٢ سنة، أحمد مصطفى أحمد، ٤٩ سنة، الشهير بالشيخ الإدريسي، شفاء محمد الحسن، ٣٢ سنة، مصطفى أحمد مصطفى، ١٦ سنة، محمد إبراهيم ٣٨ سنة، والزهراء أحمد مصطفى، ٢١ سنة، وأن الجميع يتماثلون للعلاج والرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى الجامعي بأسوان.