الإثنين 19 يوليو 2021
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عالم

«أبومازن» يهنئ خادم الحرمين بعيد الأضحى

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى محمود عباس

هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن)، الإثنين، في اتصال هاتفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وتمنى الرئيس لخادم الحرمين موفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والاستقرار، ولعلاقات الأخوة بين الشعين بمزيد من التطور والازدهار، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

الرئيس الفلسطينى يهنئ شعبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك..

وفى وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس عباس، أبناء الشعب الفلسطينى في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الرئيس أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على الشعب الفلسطينى وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الشهداء الفلسطينيين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

كما تمنى الرئيس عباس أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها بالازدهار والتطور، والجميع بموفور الصحة والسعادة.

الرئيس الفلسطيني خادم الحرمين عيد الأضحى السعودية الشعب السعودى

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وائل لطفي

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