الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

ولاء حسان: هانى شنودة تميمة نجاح معرض دهب كل عام

هاني شنودة
هاني شنودة

افتتح الموسيقار هاني شنودة أحدث معرض لوحات للفنانة التشكيلية ولاء حسان بعنوان «سينا» بأحد فنادق الممشى السياحي في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء  بحضور: اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مجلس المدينة، والشيخ محمد غنام، راعي المعرض والداعم الأساسي للأحداث الفنية في دهب، ومدرب التمثيل هاني طاهر، وعدد من أصدقاء ولاء المقربين.

هانى شنودة تميمة نجاح معرض دهب كل عام


وصرحت الفنانة ولاء حسان في تصريحات صحفية بأنها اقامت المعرض في هذا التوقيت قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لكي تستفيد من العدد الهائل من السياح المصريين والعرب القادمين لقضاء إجازة العيد في مدينة دهب الجميلة بجوها وشواطئها وأهلها الطيبيين.

شنودة تميمة نجاح معرض دهب كل عام


ووجهت ولاء الشكر للموسيقار هاني شنودة لقدومه خصيصا لافتتاح المعرض بعد اشتراكه في الدورة الأولى العام الماضي وتحقيقه صدى كبيرًا فأصبح وجوده تميمة نجاح لها وللمعرض.
وأشارت ولاء: إلى أن المعرض هذا العام يحتوي على 30 لوحة مرسومة بألوان الإكريليك على قماش كأنفس تبرز طبيعة سيناء الساحرة فوق الأرض وتحت الماء.

شنودة تميمة نجاح معرض دهب كل عام


وأعلنت ولاء: أن رئيس مدينة دهب اللواء عارف عبد العزيز بعد زيارته للمعرض وإشادته بمستوى اللوحات، قرر إسنادي مهمة رسم جداريات على أسوار مدينة دهب في الفترة المقبلة بالتنسيق مع جهاز المدينة.

 شنودة تميمة نجاح معرض دهب كل عام

أخر أعمال الفنانة ولاء حسان الفنية 


الجدير بالذكر أن الفنانة ولاء حسان شاركت مؤخرا كممثلة في الفيلم القصير «ما لا نعرفه عن مريم» وجسدت خلاله دور مشرفة بأحد المستشفيات والذي يتجه إليه أبطال الفيلم لعلاج ابنتهم، والفيلم بطولة: دعاء عريقات وعماد غنيم وأسامة عبد الله، وإنتاج شركة إفريقيا فيلمز للمنتج شريف البنداري، ومن تأليف وإخراج مراد مصطفى، وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات وحصد الجائزة البرونزية من مهرجان برشلونة السينمائي الدولي وجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط بفرنسا.

الموسيقار هاني شنودة هاني شنودة دهب معرض سيناء افتتاح

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