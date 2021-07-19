«بن سلمان» يستقبل ولى عهد أبوظبى لدى وصوله الرياض فى زيارة للسعودية

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ظهر اليوم الإثنين، العاصمة السعودية الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، رحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق إلى بلده المملكة العربية السعودية.

ويرافق ولي عهد أبوظبي خلال زيارته للمملكة كلاً من؛ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، مقطع مصور لمراسم استقبال ولي عهد أبوظبي، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.