خروج عربتى قطار ركاب عن القضبان بمحطة مصر

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن خروج عربيتين عن القضبان بقطار رقم 158 “إسكندرية - الأقصر”، بمحطة رمسيس بسبب وجود مشكلة فنية داخل عربات القطار.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن فرق الطوارئ تتعامل مع الأمر وذلك لسرعة رفع العربتين من القضبان واستئناف الحركة بقطارات السكك الحديدية بمحطة مصر في يوم وقفة عيد الأضحي.

في سياق آخر، أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج القوصية بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و86 مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 76.5 % حيث تقوم الشركة باعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 6 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة.

وبرج القوصية باسيوط هو تاسع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وبرج ديروط بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أن برج القوصية باسيوط والمنطقة الاوتوماتيكية بطول 13 كم تتحكم في 54 سيمافور ضوئي و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و12 موتور تحويلة و69 تراك كهربي – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى القوصية وديروط، ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 121 كم من إجمالي 250 كم.

كما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، دخول برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٨ كم و9 مزلقانات.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و 60 مزلقانا وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 5 أبراج إشارات رئيسية وبرج ثانوى وهى (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا بلصفورة – طما - مشطا) بطول 55 كم من إجمالى 180 كم ودخول 20 مزلقانا من إجمالى 60 مزلقانا، لافتا إلى أن برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى يتحكمان في 75 سيمافور ضوئي و 35 موتور تحويله و126 دائرة تراك كهربى.