القبض على مسجل خطر بتهمة الاتجار بالمخدرات فى دمياط

تمكنت أجهزة الأمن بدمياط من ضبط مسجل خطر بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة، وبحوزته (بندقية آلية- 17 طلقة من ذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلوجراما- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه.