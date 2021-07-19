الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبت 26 واقعة.. ضبط عصابة سرقة المشغولات الذهبية في البحيرة

عصابة سرقة المشغولات
عصابة سرقة المشغولات الذهبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية في محافظة البحيرة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (شخصين – ربتى منزل ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة المشغولات الذهبية عن طريق مغافلة مالكيها وتبديلها بأخرى مُقلدة .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن البحيرة تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 5 طلقات من ذات العيار – طبنجة مطموسة الأرقام) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (26) واقعة تحصلوا فيها على كمية من المشغولات الذهبية بإستخدام سيارة " مستأجرة" تم ضبطها وحيازتهم للأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الأجرامى ، كما أضافوا ببيعهم المسروقات إلى (3 أشخاص وجميعهم ملاك محلات بيع مصوغات ذهبية بمدينة دمنهور بالبحيرة) ، ولقد أمكن ضبط جميع المسروقات لدى عملائهم المذكورين ، وبإرشادهم أمكن ضبط (18 قطعة مختلفة من الذهب المُقلد - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة) جميعهم من متحصلات تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر جهات التحقيق في البحيرة التحقيقات.

وزارة الداخلية البحيرة التشكيلات العصابية السرقة الامن العام مديرية أمن البحيرة

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