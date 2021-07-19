موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر

حل سؤال “موعد صلاة عيد الأضحى” ضمن قائمة محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد رصدت “الدستور” مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات الجمهورية.

- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5:32 صباحًا.

-صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 5:35.

-صلاة عيد الأضحى في البحيرة الساعة 5:26.

-صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 5:24.

-صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ الساعة 5:31.

-صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح الساعة 5:45.

-صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 5:33.

-صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 5:25.

-صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 5:31.

-صلاة عيد الأضحى في بنها الساعة 5:31.

-صلاة عيد الأضحى في دمياط الساعة 5:27.

-صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 5:29.

-صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 5:27.

-صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 5:26.

-صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 5:19.

-صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 5:30.

-صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم الساعة 5:32.

-صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 5:53.

-صلاة عيد الأضحى في طابا الساعة 5:18.

-صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 5:35.

-صلاة عيد الأضحى في بني سويف الساعة 5:34.

-صلاة عيد الأضحى في المنيا الساعة 5:38.

-صلاة عيد الأضحى في الغردقة الساعة 5:27.

-صلاة عيد الأضحى في الخارجة الساعة 5:47.

-صلاة عيد الأضحى في أسيوط الساعة 5:38.

-صلاة عيد الأضحى في سوهاج الساعة 5:37.

-صلاة عيد الأضحى في قنا الساعة 5:34.

-صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 5:37.