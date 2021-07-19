هند صبري: جمعية «مفيد» توفر أجهزة أكسجين لمرضى كورونا في تونس

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري أن جمعية «مفيد» التي تترأسها قد استطاعت تحت رعاية سفير الجمهورية التونسية في مصر وبمساعدة مبادرة «تونسي ونحب نعاون» توفير مجموعة من مكثفات الأكسجين بسعات خمسة وعشرة لتر.

يأتي إعلان هند في مواصلة لمبادرة «الأكسجين للجميع» التي كانت قد أطلقتها الجمعية مع مطلع العام الجاري، في مستشفيات ولاية جندوبة.

وسيتم توزيع المكثفات بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي كالتالي:

مستشفى غار الدماء: 1 مكثف سعة 5 لتر.

مستشفى عين دراهم: 1 مكثف سعة 5 لتر، 1 مكثف سعة 10 لتر.

مستشفى الفوار الصابرية: 1 مكثف سعة 5 لتر، 1 مكثف سعة 10 لتر.

مستشفى بوسالم: 1 مكثف سعة 5 لتر، 1 مكثف سعة 10 لتر.

وكشفت هند أن هذه هي الدفعة الأولى، وتسعى الجمعية جاهدة لأن تصبح هناك دفعات أخرى قريبة.

وانتهت الفنانة هند صبري من تصوير جميع مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "البحث عن علا" والمقرر على أحد المنصات الإلكترونية العالمية.

وانتهت الفنانة من تصوير المسلسل، وبدأ المخرج هادي الباجوري فى مرحلة المونتاج حيث من المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل على منصة "نتفلكس" العالمية.

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل “البحث عن علا” الذي يعد الجزء الثاني من مسلسل “عايزة أتجوز” ، قد نج حتفي التعاقد مع عدد كبير من النجوم للظهور كضيوف شرف في حلقات مسلسل “البحث عن علا” المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات العالمية، واستعانت الفنانة هند صبري بعدد من أصدقائها في الوسط الفني للمشاركة في العمل.

- قائمة ضيوف مسلسل “البحث عن علا”

تضم قائمة ضيوف شرف مسلسل البحث عن علا المكون من 8 حلقات عددا من الضيوف، حيث يظهر كل نجم ضيف في حلقة من العمل الذي فقد عدد من نجوم الجزء الأول وأهمهم طارق الإبياري، وأحمد فؤاد سليم، والقائمة الجديدة تضم النجمة يسرا، وآسر ياسين، وكذلك فتحي عبد الوهاب، ودينا فؤاد، والنجم خالد النبوي .