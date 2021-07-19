الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

المدبح
المدبح

المدبح

المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
المدبح
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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