قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا تتصدر أجندة اجتماعات مجلس الأمن هذا الأسبوع

يعقد مجلس الأمن الدولى هذا الأسبوع عدة جلسات مهمة تتناول عددا من القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين وفى مقدمتها قضايا الشرق الأوسط التى ستكون حاضرة بقوة على أجندة أعمال المجلس.

فإلى جانب الجلسات المُدرجة سلفا على أجندة أعمال المجلس، سيواصل أعضاء مجلس الأمن الدولى نقاشاتهم ومشاوراتهم حول تطورات الأوضاع فى هاييتى عقب اغتيال رئيسها جوفينيل مويس فى السابع من يوليو الجارى، ومن غير المستبعد عقد جلسة خاصة حول الأوضاع فى هاييتى سيتحدد موعدها لاحقا.

كما ستتواصل ضمن اهتمامات وشواغل المجلس هذا الأسبوع نقاشات ومشاورات خاصة بين أعضائه حول مشروع القرار المُقدم من تونس والمدعوم من المجموعة العربية فى الأمم المتحدة حول مشكلة سد النهضة الإثيوبى.

ويبدأ المجلس اليوم الاثنين أعماله بعقد جلسة تشاورية مغلقة حول الوضع السياسى فى سوريا يستعرض فيها المبعوث الأممى الخاص لسوريا جيير بيدرسون نتائج اتصالاته مع الأطراف الدولية الفاعلة فى الملف السورى، فضلا عن مناقشة تقرير أعده صندوق الأمم المتحدة الدولى لرعاية الطفولة/يونيسيف / حول أوضاع الأطفال فى مناطق الصراعات فى العالم.

وبعد غد الأربعاء الموافق 21 يوليو الجاري.. يشهد المجلس مشاورات مغلقة حول عملية حفظ السلام فى قبرص تقدم فيها المبعوثة الأممية الخاصة بالشأن القبرصى اليزابيث سفير تقريرها فى هذا الصدد.

وفى يوم الخميس – 22 يوليو – يعقد المجلس جلسة تشاور مغلقة حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 لعام 2006 لوقف إطلاق النار وكافة الأشكال العدائية بين حزب الله اللبنانى وإسرائيل، وسيقدم المنسق الأممى الخاص المُكلف بالملف اللبنانى جوان وورنك، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جين بير لاكوركس إفاداتهما للمجلس فى هذا الصدد وإلى جانبهما سيرفع الجنرال ستيفانو ديلكول قائد قوات الأمم المتحدة المؤقته فى لبنان تقريرا حول عمل القوات.

وفى يوم الجمعة الموافق 23 يوليو .. ستعقد لجنة العقوبات المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى اجتماعا مهما فى مجلس الأمن بمشاركة من ممثلى الدول الإاقليمية المجاورة ، وسيتم فى هذا الاجتماع استعراض التقرير الجديد الصادر عن لجنة الخبراء والذى تم رفعه رسميا للمجلس فى الخامس والعشرين من يونيو الماضى والمنبثق عن لجنة العقوبات المفروضة على إفريقيا الوسطى بمقتضى قرار المجلس رقم 20127.

كما سينظر مجلس الأمن الدولى يوم الجمعة في التقرير النهائى للجنة الخبراء والمنبثق عن لجنة العقوبات الفروضة على جمهورية مالى الإفريقية بمقتضى قرار المجلس رقم 2374 ، وهو ما سيستتبعه اجتماع خاص لأعضاء لجنة الشؤون العسكرية فى مجلس الأمن .