الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

رئيس جهاز العبور: بدء تنفيذ سوق حضارية كبديل للباعة الجائلين بالمدينة

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى،

صرح  المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم البدء في تنفيذ سوق حضارية على مساحة 10 آلاف م٢، منها ٧٥٠٠ م٢ كأماكن انتظار تخدم على السوق والمناطق الخدمية المجاورة، لافتاً إلى أن السوق يتم تنفيذها كبديل للباعة الجائلين وللقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، أن السوق سيتم تنفيذها من المنشآت سهلة الفك والتركيب على مساحة ٢٥٠٠م٢ تقريبا محاطة بأسوار و 4 بوابات، وستحتوى على ٩٠ باكية تقريبا لتسكين الباعة الجائلين بها، وسيتم تزويد السوق بكامل المرافق اللازمة من مياه وصرف وكهرباء، وسيتم تشغيل السوق عن طريق إدارة التنمية بالجهاز.

من جانبه، أشار المهندس حمدى عبدالقوى، نائب رئيس جهاز مدينة العبور  للتنمية، إلى أنه تم تنفيذ نحو  20 حملة نهارية و10 حملات ليلية خلال الشهر الماضي على الباعة الجائلين وَالظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتى الأمن والأحياء وبمعاونة شرطة المرافق بالمدينة.

وأضاف نائب رئيس جهاز العبور، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير ٦٥ محضر إشغال طريق بجانب إزالة العديد من الإشغالات والظواهر العشوائية، مؤكداً أن هدف الدولة ليس محاربة الظواهر السيئة والعشوائية فقط، وإنما توفير البديل الآمن والحضارى.

يُذكر أن  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 22/8/2021، وحتى الخميس 28/10/2021، تسليم 1176 وحدة سكنية (49 عمارة) أكواد “211 – 311 – 421” بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر بمدينة العبور.

وبشأن أسلوب استلام الوحدات السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

يلى ذلك التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

المجتمعات العمرانية الباعة الجائلين الوحدات السكنية جهاز مدينة العبور الدكتور عاصم الجزار سوق حضاري الظواهر العشوائية

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