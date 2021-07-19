62 ألف فدان جديدة تعمل بـ«الري الحديث» في أسوان

تنفذ وزارة الموارد المائية والري خطة أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلاً من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

زيادة وعى المزارعين بأهمية نظم الري الحديث

وانتهى قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري والإدارة العامة للتوجيه المائي، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تحديث نظم الري الحديث بدلاً من الري التقليدى بالغمر في مساحة 62 ألف فدان، بالنسبة لأراضي الري السطحي بمحافظة أسوان من مساحة إجمالية قدرها 115 ألف فدان، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث في زمام 35 ألفاً و632 فداناً، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، والتي تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع قومي متكامل للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأشار «محمود» لـ«الدستور» إلى المردود الإيجابي المباشر لتنفيذ المشروع القومي والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

كما يقوم قطاع تطوير الري بوضع آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة.