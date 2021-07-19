أوكرانيا تُسجل 128 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية، 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد مليونين و244 ألفًا و677 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 5 وفيات لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 52 ألفًا و731 وفاة، وأن 187 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليونين و181 ألفًا و385 متعافيًا.

وأكدت تطعيم 37173 شخصًا ضد فيروس كورونا أمس حيث تلقى 28582 شخصًا جرعة واحدة، بينما تم تحصين 8591 بالكامل.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 607879 34241688

الهند 413609 31106065

البرازيل 541266 19342448

فرنسا 111467 5855198

روسيا 315597 5958133

تركيا 50554 5529719

المملكة المتحدة 128708 5433939

الأرجنتين 101436 4749443

إيطاليا 127867 4287458

كولومبيا 115831 4621260

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.