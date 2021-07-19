السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة

نفت السفارة الإسرائيلية في مصر، ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلة إنها "لديها ما يكفيها ويسد احتياجاتها".

أكدت السفارة الإسرائيلية بمصر، أمس الأحد 18يوليو، عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر، أن إسرائيل غير متورطة في أزمة سد النهضة الإثيوبي لافتة إلى أن مايثار في تقارير صحفية حول تورط تل أبيب في أزمة السد "عار من الصحة".

إسرائيل تنفي ضلوعها في أزمة سد النهضة

قالت السفارة في البيان: " تؤكد السفارة بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له، و أن إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة".

وأضاف البيان أن إسرائيل حكومةً وشعبًا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها وهذا ما أكده وزيرالخارجية الإسرائيلي/ يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري/ سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي مؤخراً.

واستطرد البيان أن سفارة إسرائيل في مصر تعرب عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحةولا أساس له، ونفته جملة وتفصيلا.

إسرائيل: لدينا ما يكفينا من المياه

وزعمت أن "لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتهاوتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

‏واختتمت البيان أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحليه مياه البحر للشرب ولديهاالتكنولوجيا التي توفر لها المياه.

وأعربت عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث ( مصر والسودان وأثيوبيا).

وكانت قد ربطت عدد من التقارير الصحفية بشكل غير مباشر بين تطورات أزمة سد النهضة وبين دور ما لإسرائيل فيها، وهو ما دفع الأخيرة إلى أن توضح موقفها من الأزمة في بيان رسمي لها.

وكانت السفارة قد نشرت توضيح بنفس المعنى ولكن بشكل مختصر في منشور لها قبل أشهر.