جولة لوكيل «صحة الإسكندرية» بالمستشفيات للتأكد من جاهزيتها خلال العيد

أجرى الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة بالمرور على مستشفتى "أبوقير العام" و"صدر المعمورة"؛ للتأكد من رفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات وجاهزية المستشفيين لاستقبال وعلاج الحالات المرضية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو.

وبدأت الجولة بزيارة مستشفى أبوقير العام بتواجد الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفى، حيث تم المرور على جميع علي جميع أقسام المستشفى والتأكد من الالتزام بجدول النبطشيات للأطباء والتمريض، كما تفقد وكيل الوزارة خزانات الأكسجين الثابتة التي يبلغ سعة الخزان الواحد منها 11 ألف لتر، والتى حلت محل الخزانات المتنقلة ذات السعة الصغيرة، وتعمل الخزانات على ضمان تشغيل شبكة الأكسجين بالعنايات المركزة والأقسام الداخلية بدون توقف، مع وزيادة قدرتها الاستيعابية وتجنب أى نقص فى الأكسجين، مما يعطي كفاءة أعلى فى مواجهة الجائحة.

كما شمل المرور زيارة وحدة الغسيل الكلوى، والتواصل مع الطاقم الطبي والمرضى بها، والتأكد من تلقيهم العلاج على أكمل وجه، وزيارة وحدة الحروق ومتابعة أعمال التطوير بها.

ثم قام "السقعان" بالمرور على مستشفى صدر المعمورة، بتواجد مدير المستشفى الدكتور أسامة زكريا، وتم تفقد خزان الأكسجين الخاص بقسم الطوارئ والاستقبال بسعه 10 آلاف لتر، والمرور على العنايات المركزة والأقسام الداخلية، والتأكد من التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى.

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية، بداية من الأحد ولحين انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وانتهاء الإجازات.

وتشمل الاستعدادات زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء، مع تجهيز أربع فرق طبية للانتشار السريع للتدخل فورا في حالة تعرض إحدى المستشفيات لضغط غير عادي من الحالات المرضية.

وكيل صحة الإسكندرية

وكيل صحة الإسكندرية

وكيل صحة الإسكندرية

وكيل صحة الإسكندرية