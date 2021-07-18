محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور وفد من كنيسة العذراء بالخارجة.

وأكد الزملوط علي اعتزازه وتقديره لروابط الأخوة والوحدة والمحبة بين أبناء الوطن، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، داعياً الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يحفظ وطننا الغالي ويوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعاََ.

وفي سياق آخر، قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداََ على تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية للتعامل مع أي طوارئ خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بذات الضوابط المقررة لأداء الصلاة، موجهاََ بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.