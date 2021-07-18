لليوم الثالث على التوالى.. إصابات كورونا فى فرنسا تتخطى حاجز الـ10 آلاف

سجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، في ثالث يوم تتجاوز فيه حالات الإصابة حاجز الـ10 آلاف، وأدى التفشي السريع لمتحور دلتا الأشد عدوى إلى زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن العدد المسجل يوم الأحد بلغ 12532 ورفع إجمالي الإصابات إلى 5.87 مليون حالة، فيما بلغت حالات الإصابة 10949 يوم السبت و10908 يوم الجمعة، حسبما نقلت وكالات.

وبلغ إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فرنسا 111427.

يشار إلى أن بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء الماضي، أظهرت أنه تم حتى الآن إعطاء 9ر61 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 28 أسبوعا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.