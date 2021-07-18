الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كورونا» يوقف الدراسة بمدارس ليبيا لمدة أسبوع

المدارس في ليبيا
المدارس في ليبيا

قررت السلطات الليبية، الأحد، إيقاف الدراسة في جميع المدارس بالبلاد لمدة أسبوع، في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وقال المركز الوطني للامتحانات على مستوى ليبيا، في بيان نشره على منصاته الإعلامية ونقلته قناة "218" الليبية، إنه تقرر إيقاف الدراسة لمدة أسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى؛ حرصًا على سلامة طلبة وتلاميذ المدارس بجميع المراحل.

وعمم المركز البيان إلى جميع مراقبي التربية والتعليم في كافة البلديات، بناء على توصيات وزير التربية والتعليم واللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم.

ونوه المركز عبر بيانه إلى أن استئناف الدراسة سيكون يوم 31 يوليو 2021 وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في موعدها المحدد سابقاً 7 أغسطس 2021 م .

وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، الوضع الوبائي في بلاده بـ "الخطير"؛ حيث عدد الإصابات في ارتفاع وإمكانيات البلاد لا تستطيع استيعاب الموقف نظرا لقلة الإمكانيات المادية والعناصر الطبية، وفق قوله.

وكشف النجار، أن مراكز العزل تعمل بنسبة 50% من قدرتها الاستيعابية، موضحا أن كل مركز لديه 90 سريرا يعمل منها ـ60 سريرا فقط، وفقا لـ"بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية. 

وأرجع النجار، ذلك إلى غياب العناصر الطبية التي تركت العمل بعد 7 أشهر دون مرتبات، مشيرا إلى أنه خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمراكز العزل صرح بأن الحكومة حولت 100 مليون دينار لوزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء، ولكن يبدو أن هناك تباطؤا في الإجراءات.

وأكد النجار، أن السلالة الحالية الموجودة في ليبيا، هي "السلالة الهندية"، لافتا إلى أنه رغم عدم وجود مخابر التحاليل، الا أن سرعة الانتشار الموجودة تدل على ذلك. 

ونوه بأن المركز الوطني أحال للجنة العلمية الخاصة بمكافحة كورونا بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية بقفل كل أماكن التجمعات حتى لا تصل البلاد إلى مرحلة "الكارثة".

وزارة التعليم حكومة الوحدة الوطنية ليبيا إيقاف الدراسة فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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