نتيجة الفيضانات.. تسرب نفطى فى مدينة كولونيا غرب ألمانيا

أعلنت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، الأحد، أن تسربا نفطيًا وقع غرب البلاد في منطقة تضررت بالفيضانات.

وبحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، عن صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن التسرب النفطي كان "نتيجة للفيضان"، حيث غمرت المياه العديد من المباني في المنطقة المجاورة لمدينة هوكيسفاغن، مما أدى إلى تسرب النفط والمواد الأخرى.

أضافت الصحيفة: "يعكف الخبراء حاليا على جمع عينات من الماء والهواء، حيث يعتقد أن المياه الملوثة قد دخلت الخزان المحلي".

وحظرت السلطات المحلية السباحة والغوص وصيد الأسماك ورحلات القوارب في مياه المنطقة المشار إليها، حتى الكشف عن مدى تلوثها.

واجتاحت الفيضانات ولايات شمال الراين وستفاليا الفدرالية وراينلاند بالاتينات وساكسونيا وبافاريا، وأكدت الحصيلة الأخيرة إلى أن عدد القتلى تجاوز الـ155 شخصا، فيما تم الإبلاغ عن عشرات المفقودين.

ميركل تتعهد بتقديم مساعدات مالية سريعة للمتضررين

وفي وقت سابق من اليوم، وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمساعدات مالية سريعة بعد زيارتها لواحدة من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات القياسية التي أودت بحياة 157 شخصا على الأقل خلال الأيام الماضية.

وقالت ميركل لسكان بلدة أديناو الصغيرة في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية "نحن بجانبك"، ووصفت الوضع هناك بأنه "مرعب"، قبل أن تعلن أن الحكومة ستطلق برنامج إغاثة قصير المدى يوم الأربعاء المقبل.

حصيلة الضحايا في أوروبا ترتفع إلى 183 قتيلا

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا إلى 156 قتيلا حسبما أفادت الشرطة صباح اليوم الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.

وفي ولاية راينلاند بفالتز الألمانية وحدها أعلنت الشرطة في بيان مقتل 110 أشخاص، مقابل 98 قتيلا وفق الحصيلة السابقة.

وأوردت الشرطة في البيان "يخشى أن يتم إحصاء المزيد من الضحايا" مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 670 شخصا بجروح في الولاية.

كذلك قضى شخص جراء الفيضانات في بافاريا في جنوب ألمانيا على الحدود النمساوية حيث انهمرت كذلك أمطار غزيرة السبت.

وفي النمسا تمت تعبئة فرق الإطفاء في منطقتي سالزبورغ وتيرول، فيما غمرت المياه المدينة القديمة في هالين.

وكتب رئيس الوزراء سيباستيان كورتز في تغريدة "تتسبب أمطار غزيرة وعواصف للأسف بأضرار جسيمة في عدة مناطق من النمسا".

وإلى الشرق على الحدود بين ألمانيا والجمهورية التشيكية، ارتفع مستوى المياه في منطقة ساكسن مساء السبت، ما تسبب بأضرار.