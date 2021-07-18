الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفدًا من القساوسة والمطارنة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى

وفد من المطارنة والقساوية
وفد من المطارنة والقساوية يهني محافظ المنيا بعيد الأضحي

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفداً كنسياً، ضم عددا من القساوسة، والمطارنة بمراكز المحافظة، حيث هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، ويحميها من كل سوء، متطلعاً إلى مستقبل افضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون ابنيها المخلصين.

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جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وضم الوفد، الدكتور هاني عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ، الأنبا مكاريوس اسقف المنيا وتوابعها والأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والأنبا بشارة مطران أبوقرقاص وملوي للكاثوليك، وعددا من وكلاء المطرانيات، والقيادات الكنسية، بمراكز المحافظة.

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وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعا، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ  أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.

وفد من المطارنة والقساوية يهني محافظ المنيا بعيد الأضحي
وفد من المطارنة والقساوية يهني محافظ المنيا بعيد الأضحي
وفد من المطارنة والقساوية يهني محافظ المنيا بعيد الأضحي
وفد من المطارنة والقساوية يهني محافظ المنيا بعيد الأضحي
وفد من المطارنة والقساوية يهني محافظ المنيا بعيد الأضحي
وفد من المطارنة والقساوية يهني محافظ المنيا بعيد الأضحي
المنيا وفد القساوسة والمطارنة يهنئ المحافظ عيد الأضحى أسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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