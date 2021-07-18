لجنة التطوير تجتمع بأعضاء فريق مدربى التنسيقية

عقدت لجنة التدريب والتطوير، الأحد، اجتماعًا بأعضاء فريق مدربي التنسيقية CPYP Trainers Club، لعرض الخطة التدريبية القادمة للأعضاء الاحتياط داخل التنسيقية.

وقامت اللجنة بمناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بهم للوصول لأفضل المقترحات لإنجاح العملية التدريبية؛ حرصًاَ من التنسيقية على تنمية وبناء قدرات أعضائها.

علي صعيد آخر، اجتمعت لجنة النقل والقوى العاملة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيلها الجديد، حيث ناقشت عددا من الملفات الهامة ضمن اختصاصاتها.

وعرض أمين سر اللجنة أحمد مشعل، تقرير عن لقاء وفد اللجنة مع وزير القوى العاملة، والذي تناول اتفاقية العمل البحري وموقف مصر منها حيث أكد الوزير أن الدولة في سبيلها للتوقيع عليها، وجار العمل على هذا الشأن.

كما تناول اللقاء ملف تحسين بيئة العمل في مصر، وبحث العمل على توقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية ووزارة القوى العاملة، يتناول عدة موضوعات من بينها ملف تحسين بيئة العمل وكذلك اتفاقية العمل البحري، وجار الترتيب لذلك. ووافق أعضاء اللجنة على بحث التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان للعمل على ملف تحسين بيئة العمل.

كما ناقش أعضاء اللجنة، المقترح الخاص بتطوير منظومة النقل البحري المصري، حيث اتفق الحضور على مراجعة نهائية للمقترح قبل اعتماده النهائي، وبدء العمل مع أمانة سر اللجان النوعية بالتنسيقية على عقد جلسات حوار مجتمعي بخصوص المقترح.

وتناول اجتماع اللجنة مناقشة مبدئية لمقترحات تعديل قانون المعاشات، وقانون العمل، وجار استكمال الملف لاتخاذ خطوات نحو صياغة مقترحات اللجنة لتلك التعديلات المطلوبة.

وفي ملف العمالة غير المنتظمة الذي تهتم اللجنة بالعمل عليه منذ بداية عملها، تم عرض ما سبق إخراجه عنها في هذا الشأن، والاتفاق مع النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة، على استكمال الملف، واستخدام أدوات برلمانية مناسبة من أجل دعم تلك الفئة من فئات المجتمع المصري.