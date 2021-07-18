الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تسجل أعلى مستوى من الإصابات بكورونا فى 11 شهرا

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

سجلت سنغافورة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في حوالي 11 شهرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد: أن ارتفاع حالات الإصابة جاء بسبب تفشي الفيروس في صالات الكاريوكي وكذلك سوق لبيع الأسماك بالجملة ومراكز الأغذية المحلية.

وذكرت وزارة الصحة اليوم الأحد: أنه كانت هناك 88 حالة تفش للفيروس انتقلت محليا، و23 حالة من نوادي الترفيه، في حين ارتبط 37 منها بميناء جورونج لمصائد الأسماك.

وبحسب بلومبرج، تشكل هذه القفزة في حالات الإصابة صفعة لجهود الدولة لإعادة فتح أبوابها، حيث أعادت الحكومة فرض تدابير أكثر صرامة لتناول الطعام بعد أيام فقط من تخفيفها.

وأغلقت السلطات مؤقتا مئات من أماكن الترفيه الليلية للحد من انتشار الفيروس ووضعت الاف الاشخاص قيد الحجر الصحى.

 

سنغافورة كورونا فيروس كورونا الكاريوكي جورونج

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وائل لطفي

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