طريقة عمل الفتة من المطبخ الفلسطيني

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى، حيث يشتهر طبق الفتة (الأكلة الرسمية) خلال أيام العيد، ويسعى البعض إلى تحضيرها بأفكار مختلفة.

وفي السطور التالية نقدم طريقة جديدة لتحضير طبق فتة اللحمة على الطريقة الفلسطينية، والتي لا تأخذ سوى دقائق معدودة.

مكونات الفتة على الطريقة الفلسطينية:

500 جرام لحم مقطع

كوب ونصف من الأرز

خبز محمص

عدد 1 بصلة

زيت ذرة

فلفل حار

مكعب مرق اللحم

مقادير الصلصة:

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة خردل

¼ كوب زيت زيتون

¼ كوب عصير الليمون

ثوم مقطع

بهارات (فلفل أسود ملح كزبرة كمون)

طريقة تحضير الفتة الفلسطينية:

تتمثل الخطوة الأولى في سلق اللحم في وعاء على النار، وفي وعاء آخر على النار، يسخن الزيت، ويضاف الماء.

بعد غليان الماء يتم إضافة مرق اللحم ويقلب الخليط جيدًا، ثم يتم إضافة الأرز، وبعد ما يجف الماء يغطّي الوعاء، ويتم تقليب الخليط من وقت لآخر.

بعد غليان اللحم يتم إضافة البصل مع ½ ملعقة من الفلفل الأسود، ورقة الغار، 3 حبات هيل، ½ ملعقة ملح و½ ملعقة كزبرة، ويترك الوعاء حتى ينضج اللحم.

وفي صحن عميق يوضع معجون الطماطم مع الخردل، الثوم وعصير الليمون، مع بعض من زيت الزيتون ويقلب الخليط جيدًا.

بعد سلق اللحم، يتم إضافته بالصلصة ويترك لمدة دقائق حتى يتشبع بالتتبيلة.

في الخطوة التالية يوضع الدجاج بصينية الفرن ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه، وفي هذه الأثناء يقطّع الخبز ويوضع بماء سلق اللحم.

بعد أن يشرب الخبز الماء، يتم رفعه ووضعيه بقاع صينية التقديم، وعلى الخبز يوضع الأرز.

على الوجه توضع قطع اللحم المحمر.

لعمل الدقة في صحن ضعي الفلفل الحار مع رشة ملح وجزء من ماء سلق اللحم وقدميه بجوار صحن الفتة.