السعودية تعلن اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى بعد إتمام طواف القدوم، مشيرًا إلى أنه يتم نقل ضيوف الرحمن من نقاط التجمع إلى مراكز الاستقبال والترحيب الخاصة بهم.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة خصصت أكثر من 1700 حافلة لنقل الحجاج، موضحا أنه تم التأكد من صلاحية تصاريح الحج وتوفر بطاقة شعائر الذكية في مركز الاستقبال والترحيب.

وأوضح أنه تم تجهيز 71 مخيما و6 أبراج لاستقبال الحجاج، وفق ضوابط لتنظيم عملية الدخول والخروج، والتقيد بإجراءات الفحص البصري والحراري.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، إلى أن مساحة إسكان الحجاج في مشعر عرفات أكثر من 400 ألف متر مربع، بما يعادل 5 أمتار لكل حاج.

من جانبه صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية: "بفضل الله اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى"، مؤكدًا أن الجهات الأمنية والحكومية تعمل بكامل استعداداتها في المشاعر المقدسة، لتنفيذ خططها وتنظيماتها لإقامة حج 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه المتحدث الأمني إلى فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، بالإضافة إلى عقوبات رادعة لمن يتم ضبطه ينقل مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالمملكة: "نهيب بجميع المواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج".

عدم تسجيل إصابات بين الحجاج

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، ولا أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

وأشار إلى توفير 13 مستشفى تقدم خدماتها الصحية، 3 منها في المشاعر المقدسة، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل لمواكبة مراحل الحج.

وذكر المتحدث الرسمي، أن السعة السريرية الإجمالية تصل إلى 2854 سريرًا، من بينها 435 سريرًا للعناية المركزة، وأسرّة العزل تمثل 382، كما أن أسرّة الطوارئ تصل إلى 239 سريرًا.

كما أكد وجود قادة صحيون متخصصون، لمواكبة فرق الأعمال الصحية المرافقة للحجاج؛ للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، موضحًا أنه "يوجد مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية يصل عددها إلى 50، منتشرة في مختلف مواقع المشاعر".