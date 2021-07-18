الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. «مفوضية الانتخابات» تؤكد التزامها بإجراء الاستحقاق البرلماني في موعده

الانتخابات
الانتخابات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد: التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد في الـ 10 من شهر أكتوبر المقبل، وأنها تعمل وفق جدول عملياتي بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

وذكرت المفوضية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن مجلس المفوضين صدق على الإجراءات المتعلقة بمراكز عرض نتائج الانتخابات الأولية وفق المشروع المقترح من مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، مشيرة إلى أن فريق الأمم المتحدة يعمل من أجل تطوير آلية تبويب نتائج المصادقة على المرشحين والرقم الانتخابي الخاص بهم كل بحسب محافظته ودائرته الانتخابية، ليتسنى للمهتمين بالشأن الانتخابي سهولة البحث في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.

وأوضحت المفوضية أن المجلس صادق على نماذج تصميم أوراق الاقتراع (التصويت العام)، المتضمنة أسماء المرشحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد 83 دائرة انتخابية موزعة على 19 مكتب محافظة انتخابي، فضلاً عن المصادقة على نموذج ورقة الاقتراع (التصويت الخاص) لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.

وأشارت إلى المصادقة على سجل الناخبين العام بعدد 8273 مركز اقتراع وبواقع 55041 محطة اقتراع، إذ بلغ عدد الناخبين للتصويت العام 23 مليونا و986 ألفا و741 ناخبا، وعلى سجل الناخبين للتصويت الخاص بعدد 595 مركز اقتراع خاص وبواقع 2584 محطة اقتراع، وبعدد ناخبين مليون و75 ألفا و727 ناخبا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فضلًا عن الناخبين من نزلاء السجون البالغ عددهم 671 ناخبا.

 

العراق انتخابات مجلس النواب المفوضين الانتخابات الامم المتحدة

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