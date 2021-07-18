السفير المصري لدى بودابست يلتقي المسئولين المجريين لدعم العلاقات بين البلدين

التقي أشرف الموافي سفير مصر لدي المجر بعدد من المسئولين المجريين لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، في إطار لقاءات التوديع التي يجريها بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله.

وناقش الموافي خلال لقائه مع كل من Orsolya Pacsay-Tomassich وزيرة الدولة المشرفة علي برنامج المنح Stipendium Hungaricum ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية المجرية، سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية وبحث تنفيذ برامج تعاون مشتركة بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية من حيث إرسال واستقبال الدبلوماسيين الجدد من الجانبين، وذلك حسب وزارة الخارجية.

كما التقى السفير المصري، Péter Sárdi وزير الدولة للعلاقات الخارجية للبرلمان المجري وZsolt Németh رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري لبحث سبل تعزيز التعاون بين برلماني البلدين حيث تم الاتفاق على استئناف العلاقات والزيارات المتبادلة على مستوي اللجان البرلمانية ومجموعة الصداقة البرلمانية من الجانبين في ظل بدء انحسار جائحة كورونا وبما يعكس المستوي المتميز الذي وصلت له العلاقات المصرية المجرية.

والتقي السفير أشرف الموافي خلال مباحثاته كل من السفير Laszlo Varadi نائب وزير الدولة للعلاقات مع دول الجنوب والسفير بيتر كيفيك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية المجرية حيث تم تثمين مستوي التنسيق والتعاون السياسي بين البلدين بما يعكس عمق العلاقات التاريخية، والتأكيد على استمرار العمل على انتظام التشاور السياسي حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.