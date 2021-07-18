الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير المصري لدى بودابست يلتقي المسئولين المجريين لدعم العلاقات بين البلدين

سفير مصر لدى المجر
سفير مصر لدى المجر

التقي أشرف الموافي سفير مصر لدي المجر بعدد من المسئولين المجريين لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، في إطار لقاءات التوديع التي يجريها بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله.

وناقش الموافي خلال لقائه مع كل من Orsolya Pacsay-Tomassich وزيرة الدولة المشرفة علي برنامج المنح Stipendium Hungaricum ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية المجرية، سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية وبحث تنفيذ برامج تعاون مشتركة بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية من حيث إرسال واستقبال الدبلوماسيين الجدد من الجانبين، وذلك حسب وزارة الخارجية.

كما التقى السفير المصري،  Péter Sárdi وزير الدولة للعلاقات الخارجية للبرلمان المجري وZsolt Németh رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري لبحث سبل تعزيز التعاون بين برلماني البلدين حيث تم الاتفاق على استئناف العلاقات والزيارات المتبادلة على مستوي اللجان البرلمانية ومجموعة الصداقة البرلمانية من الجانبين في ظل بدء انحسار جائحة كورونا وبما يعكس المستوي المتميز الذي وصلت له العلاقات المصرية المجرية.

والتقي السفير أشرف الموافي خلال مباحثاته كل من السفير Laszlo Varadi نائب وزير الدولة للعلاقات مع دول الجنوب والسفير بيتر كيفيك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية المجرية حيث تم تثمين مستوي التنسيق والتعاون السياسي بين البلدين بما يعكس عمق العلاقات التاريخية، والتأكيد على استمرار العمل على انتظام التشاور السياسي حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

مصر المجر بودابست القاهرة مصر والمجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حريق هائل فى مركب سياحى على النيل بالزمالك

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن الأسعار الجديدة للبنزين

بعد استئصال تكيس المبيض.. كل ما تريد معرفته عن مرض ياسمين عبد العزيز؟

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

«لا تزال فى حاجة إلى الأكسجين».. تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية» تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين