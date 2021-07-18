الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه الدقهلية» تعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

قال المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك؛ حيث أمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن (125) على مدار 24 ساعة لحلها فورًا، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع، والتي من المتوقع تزايدها أيام النحر، أو أي مشكلات تتعلق بجودة المياه.

وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم، والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، هذا وقد تقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل. كما أمر سيادته برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وأكد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

كما أكد على ضرورة تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأشار إلى أن الشركة ترحب بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين عبر الخط الساخن على الرقم 125 من أي خط أرضي، وعبر تطبيق واتس آب من أي تليفون محمول على الرقم  01002501115 على مدار الـ 24 ساعة، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيس بوك "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية" عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/dkwasc/، أو من خلال موقع الشركة الرسمي للشركة من خلال الرابط التالي:http://www.dkwasc.com.eg/.

الدقهلية حالة الطوارئ خالد نصر شركة مياه الشرب المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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