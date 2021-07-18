الإحصاء: 15% زيادة في فاتورة استيراد الشاي خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من الشاى الأسود سجلت ارتفاعًا إلى حدود 85.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 74.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11 مليون دولار بنسبة 14.9%.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات المصريين من بن غير محمص بلغت 52.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 40.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.9 مليون دولار بنسبة 29.5%.

أما على صعيد شهرى، سجلت واردات الشاى الأسود 30 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 18.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.3 مليون دولار بنسبة 60.6%، كما بلغت واردات بن غير محمص غير منزوع منه الكافيين 15.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 9.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 بزيادة قدرها 6.2 مليون دولار بنسبة 67.6%.