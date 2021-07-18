أبرزها تأهيل الخريجين.. «قومي للحوكمة» يكشف خريطة برامجه التدريبية

استعرض المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية، والتى يتمثل أبرزها فيما يلى:

برنامج التنمية المستدامة واستراتيجية أفريقيا 2063 وأثرها على تحقيق أهداف المؤسسة، ويهدف إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2063، التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجى والإدارة بالأهداف، وعلاقته التنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات.

برنامج الحوكمة وأثرها على أداء وأهداف المؤسسة، ويهدف إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، والتعريف على دور الحوكمة فى تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة.

البرنامج المتكامل فى التخطيط والإدارة الاستراتيجية، ويهدف إلى إكساب المتدربين المفاهيم والنظريات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجى، وإكساب المهارات الخاصة بأساليب وطرق إعداد الخطط الاستراتيجية، ووضع الأهداف الذكية ومؤشرات الأداء وبناء خطط العمل الفعالة لتحقيق أهداف ورؤية المؤسسة.

برنامج إدارة المشروعات التنموية وفق أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى التعرف على طرق وأساليب إدارة المشروعات ذات الطابع التنموى والمعايير والمتطلبات اللازمة لعمل تلك المشروعات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

برنامج آليات كتابة تقارير الاستدامة والرصد، ويهدف إلى تقديم خطة عمل فعالة وخطوات ونماذج تطبيقية لكيفية كتابة تقارير الرصد والتوصيات الرئيسية لتطوير التقارير بما يتفق مع أولويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج تأهيل الخريجين لسوق العمل، ويهدف إلى إكساب الطلبة والخريجين المهارات والقدرات الأساسية والتنافسية الخاصة بسوق العمل، والتعرف على مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية والتواصل مع المديرين وزملاء العمل، كما يهدف البرنامج التدريبى التعرف على أنماط الشخصيات المختلفة بالعمل، التعرف على مهارات العرض والتقديم وكتابة التقارير، وإدارة الوقت وتنمية وتطوير التفكير الإيجابى داخل بيئة العمل.