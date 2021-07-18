ضبط 18 توكتوك مخالف لخطوط السير بشوارع الزقازيق فى حملات مرورية ومتابعة حركة سير مركبات التوكتوك المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

أشار مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام إلي أن الحملات أسفرت عن ضبط ومصادره 18 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع (صلاح سالم - موقف المنصورة - ميدان الجامعة ) بمدينة الزقازيق، وجاري تكثيف العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط المركبات المخالفة لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون علي المخالفين.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام خلال جولته التفقدية صباح اليوم بمدينة الزقازيق بالتنسيق مع رجال المرور لضبط مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير بالمدينة، واتخاذ ما يلزم قانوناً.

واستعدادا لاستقبال عيد الأضحى، أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية و النوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، تزامنًا مع استقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد وكيل وزارة الصحة على مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، و مديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية بالزقازيق، وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، خاصة أقسام الاستقبال و الطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، موجهًا بزيادة القوى البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، و فصائل الدم المختلفة و مشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

كما شدد وكيل الوزارة على منع الإجازات خلال هذه الفترة، وشدد وكيل الوزارة على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة.