نائب محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء برصد مخالفات البناء خلال العيد

أصدر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية تعليماته لرؤساء الأحياء وسكرتيرى الأحياء بمتابعة ورصد والتصدى لظاهرة البناء المخالف أثناء فترة العيد والمرور على المقهى ورفع الإشغالات.

كما أصدر تكليفاته لرؤساء الأحياء بالتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء.

كان أصدر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية تعليماته لرؤساء الأحياء وسكرتيرى الأحياء وجميع الإدارات البيطرية والمتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة على منافذ بيع اللحوم ومحلات الجزارة والتصدى لظاهرة شوادر اللحوم ورصد مخالفات الذبح بالشوارع وخاصة المقامة بدون ترخيص والتى تشغل الأرصفة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الاضحى المبارك بعمل حمالات صباحية ومسائية بنطاق كل حى لمتابعة ورصد حالة النظافة بالشوارع ورفع المخلفات بالشوارع المحيطة للمساجد.

وشدد نائب المحافظ على متابعة الإشغالات ورفعها لسيولة حركة المرور.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد على أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة فتح كل المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.