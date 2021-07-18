محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية

إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الإستعدادات القصوى بكافة القطاعات الحيوية بالمحافظة

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، واستمرار عمل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لتوفير الحلول المناسبة تيسيرا على المواطنين.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستمرار في التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورنا، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم داخل المساجد التي تقام فيها صلاة العيد.

وجه مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بفتح كافة المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان.

وشدد على حظر ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي وحفاظاً علي البيئة، فضلا عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والشئون الصحية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء عطلة العيد والتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات، وكذا المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وشدد على رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة.



وكلف محافظ المنوفية، وكيل وزارة الزراعة، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة خلال أجازه عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية، ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوه أولاً بأول وقبل تطورها دون أي تهاون.

وشدد على استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي، ورفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال الخط الساخن.