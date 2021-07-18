«السكة الحديد» تنشر مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة» الروسي خلال العيد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد قطارات "القاهرة - أسوان" الروسية ، والتي تعمل بداية من غدا الاثنين حتي يوم 31 يوليو الجاري، والتي جاءت كالتالي.

- قطارات " أسوان - القاهرة"



- قطار رقم 833 والذي ينطلق من اسوان الساعة 12:10 صباحا ويصل القاهرة فى تمام الساعة 16:50.

- قطار رقم 81 والذي ينطلق من اسوان الساعة 4:30 مساء، ويصل فى تمام الساعة 22:25.

- قطار رقم 157 والذي ينطلق من أسوان الساعة 7 مساء، ويصل فى تمام الساعة 19:20.



- قطار رقم 975 والذي ينطلق من الأقصر الساعة 8:00 صباحا ويصل في تمام الساعة 21:00 مساء.

- قطار رقم 163 والذي ينطلق من أسوان الساعة 12:30 مساء، ويصل فى تمام الساعة 3:40 صباحا.

- قطار رقم 1013 والذي ينطلق من أسوان الساعة 13:40 مساءا ويصل في تمام الساعة 3:55 صباحا.

و أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة، اليوم الأحد، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

- أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 75دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة - السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة - أسيوط مدة 75 دقيقة.

- أسيوط - أسوان مدة 55 دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 75 دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 75 دقيقة

خامسًا: خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 75 دقيقة



وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة، الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.



وتواصل هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات فترة عيد الأضحى، حيث قامت السكة الحديد بتخصيص قطارات مكيفة وروسية بإجمالي 131736 مقعدًا يوميًا في الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجاري.

