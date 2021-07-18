شروط الانضمام لـ«اتحاد شباب الجمهورية الجديدة».. تعرف عليها

أعلن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة تعديل الشروط الخاصة بالفئة العمرية لعضوية الاتحاد لتصبح من ١٨ لـ٤٥ سنة.

وأوضح الاتحاد، في بيان له: "بناء على ما تلقيناه من طلبات من الشباب الراغبين بالانضمام للاتحاد برفع السن الخاص بالانضمام لـ ٤٥ عامًا".

وتابع البيان: "يود اتحاد شباب الجمهورية الجديدة أن يعلن عن تعديل الشروط الخاصة بالفئة العمرية لعضوية الاتحاد لتصبح من ١٨ لـ ٤٥ سنة".

شروط الانضمام للاتحاد

أن يتمتع المتقدم/ة بالجنسية المصرية.

أن يكون سن المتقدم/ة ما بين 18 و45 عامًا.

تقديم ما يثبت انضمامه للفئات السابق ذكرها.

وشملت الشروط أن يكون المتقدم/ة ضمن الفئات التالية:

شباب النقابيين و طلاب الجامعات.

رواد الأعمال والمثقفون.

الإعلاميون والصحفيون.

التنظيمات السياسية والمجتمع المدني.

7 تخصصات يمكنها الانضمام

شباب النقابيين.

رواد الأعمال.

المثقفون.

الإعلاميون والصحفيون.

التنظيمات السياسية.

المجتمع المدني.

طلاب الجامعات.

علي أن تتولي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب NTA، تدريب وتأهيل أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

واتحاد شباب الجمهورية الجديدة هو تجمع شـبابي مصري يضم مختلف الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة، يهدف إلى توحيد مجهـودات العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر 2030، وسياسات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

كما سيضم اتحاد شباب الجمهورية الجديدة عدد من الكيانات الشبابية، والمبادرات والحركات المعنية بالعمل العام، والتنميــة المجتمعية والسياسية، والتجمعات الشبابية، ويأتي في مقدمتها:

- مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

- متطوعو حياة كريمة.

- كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

- منتدى شباب العالم.

- المؤتمر الوطني للشباب.

وأعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية، عن انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، مؤكدين على دعمهم فكرة الكيان الجديد.

وجاء من بين تلك الكيانات كل من مؤسسة “بكرة لينا”، و"تحالف شباب 30 يونيو"، و"شباب يلا سيسي"، و"مبادرة السياسي الشاب".

وتقدمت تلك المؤسسات بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، كما تقدمت بالشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما امتد الشكر لمسئولي حياة كريمة خلال عامين.