طوارئ بحدائق القناطر لإستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى

أعلن المهندس أشرف درويش مدير عام رى قناطر الدلتا، أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياة والصرف بكافة الحدائق كما جرى تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانًا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية بالإضافة إلى حدائق النخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية “أ وب” وأبو قردان والتوفيقي “أ وب” والمركز الثقافى وحديقة والنيل استعدادًا لاستقبال الزائرين المحتفلين بعيد الأضحى.

وأوضح درويش أنه يوجد توجيهات من وزير الموارد المائية والرى تم بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بانحاء الحدائق.

وأشار درويش إلى أن دخول الأطفال مجانًا مع أسرهم ورسوم الدخول 20 جنيه للحدائق المطورة وتتراوح من 10 حتى 3 جنيهات للحدائق الأخرى.

ومن ناحية أخرى أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بمجالس المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن والاحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتصدى بكل حسم لمواجهة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين ورفع القمامة والتراكمات اول باول.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك كما أوضح الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات.