الطب البيطري: زيارات ميدانية لرصد أسواق الحيوانات بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات على الأسواق ومحال الجزارة، بالاضافة إلى حملات الرصد الوبائى النشط للأمراض الوبائية والاكتشاف المبكر للبؤر المرضية إن وجدت للتأكد من جودة وسلامة اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتعظيمها وذلك استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

وقامت وحدة الابيدميولوجى بمديرية الطب البيطرى بالبحيرة برئاسة الدكتور حسنى عباسى بعمل زيارات ميدانية لرصد أسواق الحيوانات الحية وعمل تقصى بالقرى المجاورة للاسواق وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالاسواق قبل عيد الاضحى المبارك والتأكد من عدم وجود أعراض لأى أمراض وبائية.

وقام فريق اطباء الابيدميولوجى بزيارة كل من سوق السخنه بالتحرير وسوق الدلنجات العمومى وسوق أبو حمص العمومى وسوق قومبانية لوقين بكفر الدوار وسوق التوفيقية بايتاى البارود وكذلك القرى المجاورة لتلك الأسواق.

وأكد الدكتور حسن عباس وكيل وزارة الطب البيطري أن هذه الحملات أسفر التقصى عن عدم وجود اى حالات مرضية والحالة الصحية العامة مطمئنة.

وفى ذات السياق وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية و للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

هذا وقد نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن إزالة:- ١٨٣ حالة إشغال مخالفه مابين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور، وتحرير ٢٠ محضر اشغال طريق بمركز ومدينة ادكو.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.