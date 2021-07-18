غدًا.. الأوقاف تبدأ إجراءات تعقيم المساجد استعدادًا لصلاة عيد الأضحى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم تشكيل لجنة لتعقيم وتنظيف المساجد بداية من الغد، مشيراً إلى أنه تم التنسيق اليوم مع كافة أطراف اللجنة للبدء في العمل.

وذلك عملا على حسن انتظام العمل الدعوي ومتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد على مستوى الجمهورية.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك على النحو التالي :

1- الدكتور هشام عبد العزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيسًا.

2. الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة نائبا للرئيس.

3. الدكتور خالد صلاح الدين حسونة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا.

4. الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير للشئون الإدارية عضوًا.

5. الدكتور رمضان عفيفي عفيفي مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة عضوًا.

6. الشيخ خالد أبو القاسم عطية معاون رئيس قطاع الشئون الدينية عضوًا.



وتكون هذه اللجنة مركزية للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كلا من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد .

كما تتابع اللجنة عملية الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها ، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك .

وأوضح الوزير أن ضوابط صلاة عيد الأضحى مثل ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك.

قال وزير الأوقاف، إننا نعمل في وزارة الأوقاف بقاعدة هامة وهي قاعدة عموم الفهم وخصوصية التكليف، لفتا إلى أننا نعمل بشكل دائم ومتكامل والجميع يفهم كل الوظائف ثم يتم تخصيص ملف يتميز فيه.