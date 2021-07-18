الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الطاهر الطويل وعبد الحق الزروالي ولطيفة أحرار ضيوف «اقرأ كتب الهيئة»

عين على المسرح
عين على المسرح

تنظم الهيئة العربية للمسرح، يوم 25 يوليو الجاري ندوة ضمن سلسلة ندواتها الشهر التي تعقد تحت عنوان "اقرأ كتب الهيئة"، ويتم مناقشة كتاب "المسرح الفردي في الوطن العربي.. مسرح عبد الحق الزروالي نموذجا" بمشاركة مؤلف الكتاب الباحث المغربي الطاهر الطويل، والمسرحي عبد الحق الزروالي، والفنانة المسرحية لطيفة أحرار.

وتطرح الندوة عدة أسئلة من بينها، هل المسرح الفردي مدخل اتجاه يرقى إلى مصاف الاتجاهات المسرحية؟ أم إنه لا يعدو أن يكون حالة ظرفية طارئة؟ أهو ظاهرة مستجدة أفرزتها أسباب معينة؟ أم إنه شكل مسرحي ذو جذور في الحضارتين العربية واليونانية؟ وما مدى قدرته على تقديم إضافات نوعية للمسرح العربي عامة؟ 

تلك جملة إشكالات – كما يقول مؤلف الكتاب – لا تنفك تثار بصدد "المسرح الفردي"، فتجعله نقطة تقاطع لردود فعل متباينة، تبدأ من التسمية نفسها، قبل أن تطال مصداقية النظرية والإجرائية، سواء اقترنت بالتساؤل عن مشروعية انتمائه لروح المسرح وجوهره، أم بالاشتغال النقدي – وربما الانتقادي أحيانا – المنصب على عروض مسرحية بعينها، حين تفصح عن كينونتها تحت رداء "المسرح الفردي".

اشتمل كتاب"المسرح الفردي في الوطن العربي.. مسرح عبد الحق الزروالي نموذجا"على مدخل وثلاثة فصول جاءت كالتالي: الفصل الأول، هوية المسرح الفردي / الفصل الثاني، تجربة عبد الحق الزروالي / الفصل الثالث، قراءة في مسرحية "رحلة العطش" لعبد الحق الزروالي / ثم ذُيل الكتاب بالنص الكامل لمسرحية "رحلة العطش".

كتاب "المسرح الفردي في الوطن العربي.. مسرح عبد الحق الزروالي نموذجا" صدر ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح في الشارقة العام 2015م – سلسلة دراسات (19).

وينشر طيلة شهر يوليو 2021م بصيغة PDF على الموقع الإلكتروني للهيئة العربية للمسرح.

 

الهيئة العربية للمسرح إقرا كتب الهيئة المسرح الفردي في الوطن العربي الطاهر الطويل المسرحي عبد الحق الزروالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

«الصحة» توضح طرق تجنب الإصابة بعدوى كورونا بعد تلقى اللقاح

«آراب نيوز»: مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي في «إدارة السد»

تفاصيل إطلاق شقيق برلمانى النار على شاب فى دار السلام

حالتها خطيرة والجراحة دقيقة.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند جوجل

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من اقتحام المستوطنين لـ«الأقصى»

500 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين تطالب بموقف دولي حازم لوقف عدوان الاحتلال على «الأقصى»