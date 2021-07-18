الطاهر الطويل وعبد الحق الزروالي ولطيفة أحرار ضيوف «اقرأ كتب الهيئة»

تنظم الهيئة العربية للمسرح، يوم 25 يوليو الجاري ندوة ضمن سلسلة ندواتها الشهر التي تعقد تحت عنوان "اقرأ كتب الهيئة"، ويتم مناقشة كتاب "المسرح الفردي في الوطن العربي.. مسرح عبد الحق الزروالي نموذجا" بمشاركة مؤلف الكتاب الباحث المغربي الطاهر الطويل، والمسرحي عبد الحق الزروالي، والفنانة المسرحية لطيفة أحرار.

وتطرح الندوة عدة أسئلة من بينها، هل المسرح الفردي مدخل اتجاه يرقى إلى مصاف الاتجاهات المسرحية؟ أم إنه لا يعدو أن يكون حالة ظرفية طارئة؟ أهو ظاهرة مستجدة أفرزتها أسباب معينة؟ أم إنه شكل مسرحي ذو جذور في الحضارتين العربية واليونانية؟ وما مدى قدرته على تقديم إضافات نوعية للمسرح العربي عامة؟

تلك جملة إشكالات – كما يقول مؤلف الكتاب – لا تنفك تثار بصدد "المسرح الفردي"، فتجعله نقطة تقاطع لردود فعل متباينة، تبدأ من التسمية نفسها، قبل أن تطال مصداقية النظرية والإجرائية، سواء اقترنت بالتساؤل عن مشروعية انتمائه لروح المسرح وجوهره، أم بالاشتغال النقدي – وربما الانتقادي أحيانا – المنصب على عروض مسرحية بعينها، حين تفصح عن كينونتها تحت رداء "المسرح الفردي".

اشتمل كتاب"المسرح الفردي في الوطن العربي.. مسرح عبد الحق الزروالي نموذجا"على مدخل وثلاثة فصول جاءت كالتالي: الفصل الأول، هوية المسرح الفردي / الفصل الثاني، تجربة عبد الحق الزروالي / الفصل الثالث، قراءة في مسرحية "رحلة العطش" لعبد الحق الزروالي / ثم ذُيل الكتاب بالنص الكامل لمسرحية "رحلة العطش".

كتاب "المسرح الفردي في الوطن العربي.. مسرح عبد الحق الزروالي نموذجا" صدر ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح في الشارقة العام 2015م – سلسلة دراسات (19).

وينشر طيلة شهر يوليو 2021م بصيغة PDF على الموقع الإلكتروني للهيئة العربية للمسرح.